Ворог вдарив по п’ятиповерхівці у Нікополі: є загиблий та постраждалі

Російські терористи продовжують обстрілювати мирні міста України. Так, у вівторок, 28 листопада, оскаженілі російські вбивці обстріляли п’ятиповерхівку у місті Нікополь Дніпропетровської області.

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Внаслідок атаки загинув чоловік, ще дві жінки отримали поранення, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Зранку окупанти вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці», — написав він.

Постраждале помешкання

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Окрім того, під завалами будинку ще можуть бути люди.

Зазначимо, що місто Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області. Так, вчора російські військові обстріляли житловий сектор Нікополя. Ще одна місцева мешканка стала жертвою ворожого снаряду 20 листопада.

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Російський ворог чи не щодня за майже півтора роки запускає по місту снаряди з «градів», артилерії, також атакує дронами. Пошкоджень зазнають приватні будинки, автівки, господарські споруди, лінії електропостачання.

Фото прокуратури Дніпропетровської області

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