Загинув на ґанку власного будинку: російська артилерія вбила 16-літнього підлітка на Сумщині

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В четвер, 26 жовтня, російські окупанти вдарили з артилерії по селу Пожня в Сумській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 16-річний хлопець, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За інформацією міністра, близько 13:00 російська артилерія накрила підлітка прямо на ґанку власного будинку.

Крім того, внаслідок російської атаки також знищені приватні будинки місцевих мешканців.

«Це черговий напад на цивільних. І за це Росія обовʼязково понесе відповідальність», — додав міністр.

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Зазначимо, що після деокупації Сумської області весною 2022 року, окупанти регулярно обстрілюють регіон авіацією, артилерією та мінометами. Зокрема, нещодавно в Сумській області загинув підліток, який знайшов вибухонебезпечний предмет у власному дворі. Крім того, 10 жовтня російські загарбники обстріляли навчальний заклад в Сумській області, від атаки загинула дитина.

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