50 тисяч доларів за дитину: колишній керівник Львівської митниці Данііл Меньшиков розповів про спроби вивезти українських дітей за кордон

Колишній начальник Львівської митниці Данило Меньшиков викрив спроби контрабандного вивезення українських дітей за кордон за 50 000 доларів за кожного, часто під виглядом усиновлення так званою гуманітарною благодійною організацією. Він попередив правоохоронні органи про цю схему.

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У перші місяці війни в житті багатьох людей траплялися моменти, які запам’ятовуються на все життя. І навіть зараз спогади про них шокують. Хіба можна забути, коли тобі пропонують «продавати» дітей. А саме таку «комерційну пропозицію» зробили тодішньому начальнику Львівської митниці Даніілу Меньшикову. Про те, хто хотів без проблем вивозити дітей за кордон і чим завершилася ця шокуюча історія, він розповів в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

За словами Меньшикова, з такою пропозицією до нього звернувся один фонд, а сума пропонувалася, щоб митники та прикордонники не перешкоджали цій «діяльності».

«Зв'язався зі мною один зі, скажімо так, гуманітарних благодійних фондів. І це був їхній „бізнес“, вони вивозили з окупованих територій дітей. Звичайно, без батьків, під виглядом усиновлення, ще кудись. Я не знаю, як була ця процедура врегульована. Але для того, щоби митники й прикордонники не ставили зайвих запитань, 50 тисяч доларів за дитину пропонували. Була пропозиція така „комерційна“. І це був не поодинокий випадок, там була велика програма вивезення дітей за кордон. Силові структури були в курсі, я їх попередив. Чим історія закінчилася — не знаю», — розповів Данііл Меньшиков.

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Ще одна ситуація, яка так само неприємно вразила Данііла Меньшикова, це ухилянти, які намагалися втекти за кордон у жіночому одязі. Пригадує, що навіть дивитися на них не хотілося.

«Ті, хто пробували виїхати за підробними документами чи якось перетнути кордон поза межами пунктів пропуску, — трошки інша справа. Був обмін оперативною інформацією між різними службами, йшло чітке відпрацювання. А ось ті хитруни… От стоїть такий чоловік у платті чи спідниці, у перуці. Стоїть він, а соромно чомусь мені. Навіть згадувати таких персонажів неприємно», — каже Меньшиков. Водночас, за його словами, були у ті місяці на митниці й приємні моменти, які згадуються із посмішкою на обличчі.

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«У нас за той час на ПП народилося семеро немовлят. Коли сталися перші пологи, мені зателефонували, доповіли і сказали, що свято було абсолютно для всіх, хто у той момент був на пункті пропуску. Я якось спершу не повірив. А потім якось приїжджаю на інший пункт пропуску і сам потрапляю на пологи. Народилася дитинка! Усміхнена мама, усміхнений батько, який вже у військовій формі проводжав кохану за кордон. І всі довкола теж усміхнені», — пригадує Меньшиков.

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