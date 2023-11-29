Самі потрапили до пастки, яку зробили для ЗСУ: у Генштабі назвали несподівану причину загибелі десятків окупантів

810-та бригада морської піхоти зс рф, по якій ЗСУ завдали влучного удару, помстившись за загибель українських бійців з 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, втратила близько 50 солдатів через підриви на власних мінах.

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Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, зазначивши, що керівництво окупаційної армії засекретило карти мінних полів в Україні, передає «РБК-Україна».

«В районі тимчасово окупованих Кринок Херсонської області один з підрозділів 810-ї бригади морської піхоти російських окупаційних військ відмовився виконувати наказ і йти на штурм позицій ЗСУ. Мотивували свою відмову відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами і відсутністю розвідувальних даних», — повідомив він та додав, що штурмові дії також ускладнюють мінні загородження, зроблені загарбниками.

«Карти цих мінних полів засекречені, а інформацію штурмовим підрозділам окупантів передається тільки за квадратами і без чітких координат», — зазначив Ковальов.

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Нагадаємо, що напередодні на міні підірвався російський генерал-майор Володимир Завадський.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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