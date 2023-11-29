ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала: хто такий Володимир Завадський

Схоже, що російських генералів, для яких війна в Україні стала останньою воєнною кампанією, побільшало.

Як повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій «Штірліц» Штефан, напередодні загинув генерал-майор Володимир Завадський, який брав участь у широкомасштабному вторгненні в Україну з лютого 2022 року.

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Повідомляється, що Завадський, який раніше командував Кантемирівською танковою дивізією, а потім і Таманською дивізією, на момент загибелі був заступником командувача 14-м армійським корпусом. Він підірвався на міні.

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Про російського генерала відомо, що він планував операції окупаційної армії в Харківській області та здійснював їх. Під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року евакуювався разом із пораненими загарбниками з Ізюму.

Раніше повідомлялося про ліквідацію командира однієї з бригад окупантів Дениса Іванова, більше відомого як Ташкент.

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Фото з мережі

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