«25 свідків Кобзона»: ЗСУ потужно помстилися за трагедію 128-ї бригади
Боєць ЗСУ Роберт Бровді (позивний Мадяр) розповів, як українські воїни помстилися за військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які загинули під час ворожого удару в Запорізькій області. Тоді загинуло 19 українських бійців, які зібралися на нагородження з нагоди Дня ракетних військ та артилерії.
За його інформацією, «свідками кобзона» стали 25 загарбників, ще близько сотні зазнали поранень, а втрати командного складу суворо засекречено комісією.
«Відплата. Неділя, 19 листопада — саме в день хробачих ракетних військ і артилерії, за два тижні після атаки на 128-му; в момент нагородження хробаків у честь свята», — пише Мадяр та додає, що влучного удару було завдано незважаючи на те, що окупанти ретельно підготували та замаскували місце проведення заходу.
Під ударом ЗСУ опинилася 810-та севастопольська бригада морськоі піхоти.
«810-та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно слідкуйте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталя ім. Бурденка», — додав він.
Нагадаємо, що після загибелі українських військових очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив про перевірку та встановлення всіх обставин трагедії, яка сталася через нехтування безпековими правилами.
Фото зі сторінки бригади82