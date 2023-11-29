37.16 / 37.67 40.44 / 41.17
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Кожному мобілізованому одеситу — 20 тисяч гривень: рішення міськради

11:49 29 листопада 2023
Гривні

Окрім державних виплат деякі військові та їхні родини можуть отримувати гроші й від місцевої влади, наприклад, як у Чернівецькій области. Наразі рішення про додаткові виплати ухвалили й в Одесі, де кожному мобілізованому містяниту виділять по 20 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. «Ми мусимо перемогти у війні. І для цього нам потрібно підтримувати військо, а не ремонтувати бордюри», — зазначив він та додав, що також Одеська міська рада не виділятиме кошти на реконструкцію Київського Суду.

Під час засідання стало відомо, що перший заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій Тетюхін йде служити до Збройних сил України.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується розширити коло військових, яким має зберігатись грошове забезпечення за попередньою посадою та встановлюється щомісячна додаткова виплата.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

39

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Будете купатись у грошах та удачі до кінця весни: яким знакам зодіаку пощастить на початку 2024 року

Олександр Гончар

На війні з окупантами загинув український футболіст, який перемагав київське «Динамо»

салат

Салат «Білосніжка» від Людмили Борщ: простий, легкий і по-новорічному чарівний

Артем Погребецький

«Син до останнього сумнівався, чи хтось купить»: школяр з Коростишева продав свою першу золоту медаль заради збору для ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту