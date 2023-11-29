Окрім державних виплат деякі військові та їхні родини можуть отримувати гроші й від місцевої влади, наприклад, як у Чернівецькій области. Наразі рішення про додаткові виплати ухвалили й в Одесі, де кожному мобілізованому містяниту виділять по 20 тисяч гривень.

РЕКЛАМА

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. «Ми мусимо перемогти у війні. І для цього нам потрібно підтримувати військо, а не ремонтувати бордюри», — зазначив він та додав, що також Одеська міська рада не виділятиме кошти на реконструкцію Київського Суду.

Під час засідання стало відомо, що перший заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій Тетюхін йде служити до Збройних сил України.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується розширити коло військових, яким має зберігатись грошове забезпечення за попередньою посадою та встановлюється щомісячна додаткова виплата.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

39

Читайте нас у Facebook та Instagram