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Суспільство та люди

В одній з областей виділили 190 тис. грн допомоги військовим: хто її отримає

19:17 19 жовтня 2023
Виплати військовим

Крім виплат з держбюджету військові в Україні можуть отримувати і грошову допомогу від місцевої влади.

Зокрема, одна з таких виплат у розмірі 190 тисяч гривень передбачена для чернівецьких військових та їх сімей, повідомили у Чернівецькій обласній раді.

На жаль, йдеться не про виплати кожній сім'ї, а про загальну суму допомоги 8 військовим та 5 родинам військових.

Заяви від них розглянули під час засідання постійної комісії з надання адресної матеріальної допомоги у рамках Регіональної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів їх сімей.

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Виплати за такою програмою передбачені:

  • демобілізованим особам, які брали участь в АТО/ООС, заходах, необхідних для забезпечення оборони України та захисту безпеки населення й інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
  • сім’ям загиблих/померлих захисників і захисниць України.
  • членам сімей загиблих/померлих волонтерів;
  • постраждалим учасникам Революції гідності та їхнім членам сімей;
  • членам сімей особи, яка зникла безвісти за особливих обставин;
  • військовим капеланам, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі самостійно їх подолати.

Ці кошти будуть виділятись з обласного бюджету.

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Нагадаємо також, що військові мають право на пенсію за вислугу років.

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