В одній з областей виділили 190 тис. грн допомоги військовим: хто її отримає
Крім виплат з держбюджету військові в Україні можуть отримувати і грошову допомогу від місцевої влади.
Зокрема, одна з таких виплат у розмірі 190 тисяч гривень передбачена для чернівецьких військових та їх сімей, повідомили у Чернівецькій обласній раді.
На жаль, йдеться не про виплати кожній сім'ї, а про загальну суму допомоги 8 військовим та 5 родинам військових.
Заяви від них розглянули під час засідання постійної комісії з надання адресної матеріальної допомоги у рамках Регіональної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів їх сімей.
Виплати за такою програмою передбачені:
- демобілізованим особам, які брали участь в АТО/ООС, заходах, необхідних для забезпечення оборони України та захисту безпеки населення й інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
- сім’ям загиблих/померлих захисників і захисниць України.
- членам сімей загиблих/померлих волонтерів;
- постраждалим учасникам Революції гідності та їхнім членам сімей;
- членам сімей особи, яка зникла безвісти за особливих обставин;
- військовим капеланам, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі самостійно їх подолати.
Ці кошти будуть виділятись з обласного бюджету.
Нагадаємо також, що військові мають право на пенсію за вислугу років.38