Раді пропонують розширити коло військових, які щомісяця отримуватимуть додаткові виплати

Влітку Верховна рада України затвердила суми виплат військовим. Народний депутат Олексій Гончаренко подав законопроєкт, який розширює коло військових, яким має зберігатись грошове забезпечення за попередньою посадою та встановлюється щомісячна додаткова виплата. Про це він повідомив у Telegram.

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«Військовим після звільнення з посад у звʼязку зі скороченням, а також після поранення у звʼязку з несенням військової служби, мають нараховуватись виплати. Подав у Раду законопроєкт № 10210, який розширює коло військових, яким має зберігатись грошове забезпечення за попередньою посадою та встановлюється щомісячна додаткова виплата. Зараз є велика проблема з неотриманням виплат для деяких категорій військових. Наразі гроші не нараховують тим, хто отримав поранення у звʼязку з несенням військової служби, але при цьому вони не перебувають в зоні бойових дій. Також для визнаних непридатними зі зняттям з військового обліку виплата у розмірі 20 100 грн на час вирішення питання про звільнення не передбачена», — повідомив Гончаренко.

За його словами, додаткову винагороду або збереження грошового забезпечення за попередньою посадою не отримують військові, які перебувають у розпорядженні командира після звільнення від посад у зв’язку з розформуванням (реформуванням) військової частини, або скорочення штатних посад, або відсутністю посад на які є можливість призначати військовослужбовців.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з військових може розраховувати на одноразову грошову допомогу.

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