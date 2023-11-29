Колишній обранець скандальної російської балерини Анастасії Волочкової Сергій Кузнєцов наклав на себе руки в СІЗО, повідомляє starhit.ru.

Останні кілька місяців бізнесмен перебував у СІЗО — його затримали після тяжкого побиття дружини. У день смерті у нього мала відбутися очна ставка з дружиною Анастасією Кондрачук.

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Ще нещодавно Анастасія зізнавалася, що вибачила коханого і дуже хоче повернути його додому. «Я Кондрачук Анастасія Михайлівна, дружина Кузнєцова Сергія Анатолійовича. У травні цього року у нас із ним стався конфлікт, і він мене побив. Я його вибачила одразу ж, прощаю і зараз. Дуже хочу, щоб закон виправдав його. Хочу, щоб мою позицію почули та повернули чоловіка в сім'ю. Чекаю, що його випустять. Ми з ним готові продовжувати сімейне життя. Ми дуже любимо один одного», — відверто сказала вона.

Балерина Анастасія Волочкова розповіла, що Сергій Кузнєцов побив 27-річну дружину через те, що вона приревнувала чоловіка до балерини. Після побиття вона була у комі.

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За даними російських ЗМІ, колишній коханий Анастасії Волочкової Сергій Кузнєцов проходив лікування по лінії психіатрії та перебував на обліку. Раніше він висловлював наміри накласти на себе руки. Після цього пройшов лікування, яке не допомогло.

Камери відеоспостереження у СІЗО зафіксували, як підслідний узяв простирадло і зайшов до туалету, звідки вже не вийшов.

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Як писали «ФАКТИ», Сергій Кузнєцов мав багате кримінальне минуле.

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