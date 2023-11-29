37.15 / 37.67 40.44 / 41.19
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Колишній цивільний чоловік російської балерини Волочкової наклав на себе руки в СІЗО, — росЗМІ

17:52 29 листопада 2023
Анастасія Волочкова

Колишній обранець скандальної російської балерини Анастасії Волочкової Сергій Кузнєцов наклав на себе руки в СІЗО, повідомляє starhit.ru.

Останні кілька місяців бізнесмен перебував у СІЗО — його затримали після тяжкого побиття дружини. У день смерті у нього мала відбутися очна ставка з дружиною Анастасією Кондрачук.

Ще нещодавно Анастасія зізнавалася, що вибачила коханого і дуже хоче повернути його додому. «Я Кондрачук Анастасія Михайлівна, дружина Кузнєцова Сергія Анатолійовича. У травні цього року у нас із ним стався конфлікт, і він мене побив. Я його вибачила одразу ж, прощаю і зараз. Дуже хочу, щоб закон виправдав його. Хочу, щоб мою позицію почули та повернули чоловіка в сім'ю. Чекаю, що його випустять. Ми з ним готові продовжувати сімейне життя. Ми дуже любимо один одного», — відверто сказала вона.

Балерина Анастасія Волочкова розповіла, що Сергій Кузнєцов побив 27-річну дружину через те, що вона приревнувала чоловіка до балерини. Після побиття вона була у комі.

РЕКЛАМА

За даними російських ЗМІ, колишній коханий Анастасії Волочкової Сергій Кузнєцов проходив лікування по лінії психіатрії та перебував на обліку. Раніше він висловлював наміри накласти на себе руки. Після цього пройшов лікування, яке не допомогло.

Камери відеоспостереження у СІЗО зафіксували, як підслідний узяв простирадло і зайшов до туалету, звідки вже не вийшов.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», Сергій Кузнєцов мав багате кримінальне минуле.

РЕКЛАМА

654

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Будете купатись у грошах та удачі до кінця весни: яким знакам зодіаку пощастить на початку 2024 року

Даніїл Меньшиков

50 тисяч доларів за дитину: колишній керівник Львівської митниці Данііл Меньшиков розповів про спроби вивезти українських дітей за кордон

салат

Салат «Білосніжка» від Людмили Борщ: простий, легкий і по-новорічному чарівний

салат

Коли душа бажає свята: смачні салати, які легко замінять «Олів'є» на Різдво та Новий рік

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту