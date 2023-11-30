«Відчуваю провину, коли бачу військових»: популярного актора не взяли в ТрО

Популярний актор театру та кіно, учасник проєкту «Танці з зірками» Михайло Кукуюк, який розповів про відношення з молодою дружиною, з перших днів повномасштабного вторгнення займається волонтерством та під час великої війни заснував мовні курси. В проєкті «Точка опори» Михайло зізнався, що хотів стати на захист країни, але йому відмовили.

РЕКЛАМА

«Я відразу вирішив записатися в сили територіальної оборони, — сказав актор. — Проте через проблеми зі здоров’ям отримав відмову. Ще напередодні великої війни я збирався робити операцію на очах, але так і не встиг. Відверто скажу, що відчуваю провину кожного разу, коли бачу військових. Тому що вважаю, що моє місце повинно бути теж у рядах захисників країни».

Тим не менш, актор продовжує активно працювати, підтримуючи ЗСУ і ще з 2014 року відвідує військових з концертами. Зараз Михайло допомагає російськомовним людям почати говорити українською у побуті.

«До мене на навчання приходять російськомовні люди просто, щоб послухати, зануритись в українськомовне середовище, — розповів актор. — Інколи говорять так, що пан Азіров би заздрив цьому акценту, але намагаються вчити і переходити на українську. Вони діляться своїми історіями, наприклад, що з Донецької області і там не було української. Але люди самі себе навмисно занурюють в українськомовне середовище. У мене вчаться багато етнічних росіян. Є етнічний росіянин, який зараз служить в „Азові“, він з роду музикантів, вивчив українську і почав говорити. Це молода людина, яка завжди спілкувалася російською… Зараз ситуація дуже багатогранна, тому камінням кидати не треба. І ми все ж не росіяни, нам треба в нейрохірургічний спосіб підходити до цього питання».

РЕКЛАМА

«ФАКТИ» писали, що Віталій Козловський розповів, де служить після переводу в інший підрозділ.

РЕКЛАМА

231

Читайте нас у Facebook та Instagram