«Не на Донбасі»: Віталій Козловський зізнався, де служить після переводу в інший підрозділ

Популярний співак Віталій Козловський, який був мобілізований та служив в одному з підрозділів Національної гвардії, розповів, чому його перевели з Донецького напрямку та де зараз перебуває зараз.

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За словами артиста-військового, перехід до іншого підрозділу був не його ініціативою.

«Це була не моя насправді ініціатива переводу. Це була ініціатива тих, до кого я зараз перевівся», — сказав Віталій в ефірі радіо «Армія FM».

Зараз він перебуває в одній із військових частин в Києві. Більше розкривати подробиць не став. Каже, що це військова таємниця.

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«Це військова таємниця насправді. Єдина радість, про яку я можу сказати, радість для всіх моїх близьких, що зараз моя служба минає безпосередньо не на Донбасі, я зараз перебуваю в частині Києва», — лише сказав Козловський.

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Нещодавно, Віталій встиг записати пісню та кліп «Навкруги», яку присвятив своїм побратимам, разом з якими пережив масований обстріл та ледь лишився живим.

Також Козловський у Києві взяв участь у записі святкового концерту, який покажуть по телебаченню в Новорічну ніч.

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Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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