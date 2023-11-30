Серед затриманих посадовець ДСНС: правоохоронці викрили ще 4 схеми втечі ухилянтів

СБУ заблокувала ще чотири нові «схеми для ухилянтів», які діяли у різних регіонах України.

Серед затриманих — столичний власник транспортної компанії, що імітувала міжнародні пасажирські перевезення, та посадовець одного з підрозділів ДСНС у Кіровоградській області.

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За гроші фігуранти переправляли чоловіків призовного віку до країн Євросоюзу за підробними документами або ж в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила до 8 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості втечі та її способу.

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Дохід учасників однієї з оборудок

Так, у Києві та на Тернопільщині троє «бізнесменів» відправляли ухилянтів до країн Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських рейсів. Оборудку організував 48-річний киянин, який придбав на підставну особу транспортне підприємство. Його спільник з Тернопільщини підшукував охочих уникнути мобілізації. Для безперешкодного перетину кордону їхні прізвища заздалегідь вносили до інформаційної системи «Шлях» як водіїв закордонних рейсів.

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Ще одна спільниця фігурантів супроводжувала псевдоводіїв до зарубіжного пункту призначання і поверталася в Україну вже за кермом мікроавтобуса.

Для конспірації злочинних дій фігуранти щодва тижні перереєстровували та змінювали номерні знаки своїх автомобілів.

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У Кропивницькому затримано посадовця одного із підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, який за хабарі пропонував потенційним мобілізованим працевлаштуватися у ДСНС, аби «гарантувати» їм «бронь» від мобілізації.

На Закарпатті двоє мешканців Тячівського району переправляли ухилянтів до сусідньої європейської країни вплав через прикордонну річку. У вартість «послуги» входив гідрокостюм, яким споряджали клієнтів.

А на сусідній Буковині було затримано мешканця Чернівецького району — працівника місцевої будівельної фірми, який після роботи за гроші переводив ухилянтів до ЄС лісовими стежками.

Усім затриманим зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нині у МВС розробляють законодавчі пропозиції щодо покарання тих ухилянтів, які вже незаконно опинилися за кордоном за різними схемами. За словами міністра Ігоря Клименка, покаранням, можливо, буде адміністративний штраф після повернення до України.

Фото СБУ

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