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Події

«Сваха» з Одещини відкрила «шлюбну агенцію» для ухилянтів

19:12 16 листопада 2023
затримання

Оперативники Одеського прикордонного загону викрили схему, через яку чоловіки могли уникнути мобілізації й виїхати за кордон.

Схему організувала мешканка Одещини.

Вона підшукувала жінок-інвалідів для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон, нібито супроводжуючи хворих дружин, повідомили у Держприкордонній службі.

Фіктивний шлюб коштував їм $ 4500.

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«Організаторці злочинної схеми та „дружині“ з інвалідністю оголошено про підозру», — йдеться у повідомленні.

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Раніше «ФАКТИ» писали, які організації допомагали ухилянтам перетинати кордон через систему «Шлях».

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