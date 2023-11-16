«Сваха» з Одещини відкрила «шлюбну агенцію» для ухилянтів
Оперативники Одеського прикордонного загону викрили схему, через яку чоловіки могли уникнути мобілізації й виїхати за кордон.
Схему організувала мешканка Одещини.
Вона підшукувала жінок-інвалідів для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон, нібито супроводжуючи хворих дружин, повідомили у Держприкордонній службі.
Фіктивний шлюб коштував їм $ 4500.
«Організаторці злочинної схеми та „дружині“ з інвалідністю оголошено про підозру», — йдеться у повідомленні.
Раніше «ФАКТИ» писали, які організації допомагали ухилянтам перетинати кордон через систему «Шлях».36