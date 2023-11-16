«Сваха» з Одещини відкрила «шлюбну агенцію» для ухилянтів

Оперативники Одеського прикордонного загону викрили схему, через яку чоловіки могли уникнути мобілізації й виїхати за кордон.

Схему організувала мешканка Одещини.

РЕКЛАМА

Вона підшукувала жінок-інвалідів для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон, нібито супроводжуючи хворих дружин, повідомили у Держприкордонній службі.

Фіктивний шлюб коштував їм $ 4500.

РЕКЛАМА

«Організаторці злочинної схеми та „дружині“ з інвалідністю оголошено про підозру», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, які організації допомагали ухилянтам перетинати кордон через систему «Шлях».

36

Читайте нас у Facebook та Instagram