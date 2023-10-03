Можуть обмежитися адмінштрафом: в МВС розповіли про покарання ухилянтам, які втекли від війни за кордон

В питанні покарання для тих військовозобов'язаних, хто виїхав незаконно з України під час війни, треба керуватися правилом «золотої середини». Водночас держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми.

Таку думку в інтерв'ю «Українській правді» висловив глава МВС України Ігор Клименко.

«Тут золоту середину треба знайти. Не закидати, що ми нікого не пустимо, або всіх пустимо, або той сяде в тюрму, той не сяде. Держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми. Тому що ця проблема в подальшому буде соціальною — несприйняття однією верствою населення ту верству населення, яка втікла просто від війни», — вважає він.

Клименко не виключив, що покаранням, можливо, буде адміністративний штраф після повернення до України.

«Звичайно, якщо вони проїхали за підробленими документами — це вже кримінальна відповідальність», — підкреслив голова МВС.

Він також додав, що в цьому питанні є як юридична сторона, так і моральна.

«Моральна сторона — це відчуття справедливості тими хлопцями, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, і тими, хто вже 19 місяців перебуває за кордоном, ну хто раніше, хто пізніше виїхав. Ми зараз дискутуємо по юридичних нормах, які мають цю несправедливість і юридично, і морально звести до одного», — додав він.

Клименко наголосив, що «ті, хто виїхав легально, це зовсім інша історія», а інші порушили закон, тому що, як правило, виїхали нелегально.

«Нелегально виїхали через систему „Шлях“, нелегально виїхали через документи ВЛК та МСЕК, нелегально виїхали у відрядження, або на навчання. Тому держава зараз шукає золоту середину, щоб цих людей можна було повернути в Україну», — констатував він.

Нагадаємо, мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Воєнний стан та мобілізацію продовжено як мінімум до 15 листопада 2023 року. У зв'язку з цим виїзд військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років з України заборонено. Але це не заважало охочим за грошову винагороду, яка часом у деяких схемах сягала 10 тисяч доларів, виїжджати з країни незаконно. Водночас член комітету ВР Федір Вениславський заявляв, що метою екстрадиції ухилянтів в Україну є повернення тих, хто виїхав за кордон незаконно. Вони мають понести кримінальну відповідальність.

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