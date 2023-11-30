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Україна

Спроби ворога марні: у ЗСУ підтвердили контроль над територією Авдіївського коксохімзаводу

17:18 30 листопада 2023
Промзона заводу

Нині Авдіївський оперативний напрямок є чи не найгарячішим на Донбасі. Проте стратегічний об'єкт міста — Авдіївський коксохімічний завод — досі перебуває під контролем ЗСУ

У цьому в ефірі телеканалу «Еспресо» запевнив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, захисники тримають позиції попри те, що росіяни кидають піхоту у так звані «м'ясні штурми» і скидають з літаків КАБ як на Авдіївку, так і на околиці міста

«Ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського Коксохіму. Завод перебуває під нашим контролем. Ворог зазнає там великих втрат, як у техніці, так і в живій силі», — наголосив Штупун.

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Так лише за останню добу ворог втратив майже 500 солдатів. Також ЗСУ знищили 7 танків та 13 бронемашин. Зафіксовано 45 бойових зіткнень та 648 артилерійських обстрілів кварталів, де досі залишаються цивільні.

Нагадаємо, що завдання із взяттям Авдіївки виходить з Кремля, господар якого хоче таким чином створити піар перед президентськими «виборами"-2024.

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