Майже 1200 окупантів, 13 танків та 28 бронемашин: в Генштабі назвали втрати росії за добу

Широкомасштабна збройна агресія росії проти України триває вже рік та 280 діб. Ворог не перестає обстрілювати українські міста та села, гинуть люди.

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Протягом минулої доби окупанти завдали 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку окупанти вели штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

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На Лиманському напрямку наші воїни відбили 24 атаки противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили 4 атаки.

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Окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону.

На Запорізькому напрямку окупанти 5 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Також, українські воїни відбили 9 атак ворога північно-західніше Вербового Запорізької області.

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Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони продовжують утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра та вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські військові знищили особовий склад та бойову техніку ворога:

Нагадаємо, американський експредставник по Україні Курт Волкер нещодавно зазначав, що зволікання з приєднанням України до НАТО стимулює режим путіна до нескінченного продовження війни. Дипломат також вважає, що Альянс може зробити більше для допомоги Україні, зокрема, щодо надання можливостей для розмінування, включаючи морське розмінування, що дозволить відкрити маршрути Чорним морем. НАТО також може безпосередньо приєднатися до повітряного захисту України.

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