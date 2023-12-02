Міг стати інструментом в руках провокаторів: в СБУ пояснили, чому Петра Порошенка не віпустили за кордон

Поїздка п`ятого президента Петра Порошенка за кордон, якого прикордонники не випустили з країни, могла бути використана росіянами з провокативною метою.

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Про це повідомили в СБУ, зазначив, що спецслужба отримала інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

В СБУ наголосили, що росіяни продовжують розхитувати ситуацію в світі. Вони хочуть знизити підтримку України іноземними партнерами та спробувати розколоти українське суспільство зсередини.

«За задумом спецслужб рф, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з рф на умовах заморожування війни», — йдеться у повідомленні.

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За даними СБУ, у планах ворога — залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн, особливо тих, де велика підтримка путіна.

Це стосувалось і поїздки Петра Порошенка, який мав намір зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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«За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії „Європейська солідарність“ Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є „другом путіна“ і закликає зняти санкції з рф», — зазначають в СБУ.

За їх інформацією, цю зустріч (як і інші «робочі зустрічі» вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) рф планувала використати в своїх ІПСО проти України.

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У зв'язку з цим, керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб, пояснили в спецслужбі.

Зазначимо, сам Порошенко заявляв, що планує відвідати Польщу, Брюссель та США.

Нагадаємо, на початку цього року уряд схвалив заборону виїзду чиновників за межі України під час війни.

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