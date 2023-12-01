«Театр абсурду»: Петра Порошенка не випустили з України для зустрічей із політиками Польщі та США (відео)

У США ще й досі залишається у «підвішеному стані» військова допомога Україні — тривають консультації щодо її об`єднання її з допомогою Ізраїлю та міграційними питаннями, проти чого раріше застерігав американський президент Джо Байден. Провести перемовини в США планував п`ятий президент Петро Порошенко, але незважаючи на підписане головою Верховної Ради відрядження, прикордонники не випускають його з країни.

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На своїй сторінці у соцмережах він виклав відео з кордону, зазначивши, що далекий від думки, що співробітники ДПСУ діяли за власної ініціативи.

«Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту. У Польщі та США у мене заплановані десятки зустрічей. З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому. А без неї нам росію не перемогти. Ситуація надзвичайно складна. Тому акцент в програмі — на проблемних республіканцях. Зірвано мою зустріч з новим спікером палати представників Джонсоном», — розповів він.

Ситуацію на кордоні він назвав «не дрібним шкідництвом», а «антиукраїнською диверсією»: «Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А, на жаль, удар по обороноздатності України».

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А народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що розпорядження, підписане Русланом Стефанчуком, скасував віце-спікер Корнієнко.

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Нагадаємо, що минулої зими Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Фото — скріншот

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