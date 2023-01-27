За кордон — ні ногою: уряд схвалив заборону виїзду чиновників за межі України під час війни

На виконання рішення РНБО Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ Президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше народного депутата Миколу Тищенка було виключено із фракції «Слуга народу» за те, що він поїхав до Таїланду. Також за кордоном помітили лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

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