«Істеричний стогін окремих народних депутатів»: Стефанчук висловився про ситуацію зі скасуванням закордонних відряджень представників «ЄС»

Днями п`ятий президент України Петро Порошенко поскаржився, що прикордонники не випустили його з України незважаючи на підписане спікером парламента Русланом Стефанчуком розпорядження. Згодом з`ясувалося, що розпорядження скасував перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

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Наступного дня не склалася поїздка ще трьох представниць «Європейської соліданості» — Іванна Клімпуш-Цинцадже, Ірина Геращенко та Марія Іонова не змогли потрапити на захід у США, співорганізатором якого був Міжнародний демократичний союз, віцепрезиденткою якого є Іонова. Про це повідомила Іванна Клімпуш-Цинцадзе, заявивши, що відповідальність за шкоду, завдану забороною виїзду опозиційним депутатам у відрядження за кордон, «повністю на тих, хто ухвалює ці божевільні рішення».

Народна депутатка назвала це «системною атакою не на „ЄС“, а на демократію, баланс влади і верховенство права» й додала, що їхня делегація мала підтверджені зустрічі в Конгресі, Пентагоні, Держдепі та аналітичних центрах.

«На поїздку не планувалося витрачати ані копійки платників податків. Розпорядження нема, а значить на свій виступ на конгресі Міжнародного Демократичного Союзу і заплановані з ранку понеділка зустрічі ми вже не потрапляємо», — пише вона та додає, що тим часом триває «американське турне «слуг» за бюджетні гроші.

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Тим часом спікер Руслан Стефанчук, щойно повернувшийся із закордонного відрядження до Європарламента, заявив, що «став свідком того, як національний ефір наповнився істеричним стогоном окремих народних депутатів щодо нібито свавільного обмеження їх у відрядженнях за межі України та звинуваченням керівництва Верховної Ради України мало не в узурпації міжнародного треку».

За його словами, з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну парламент працює у режимі безперервного пленарного засідання, отже нардепи мають бути готовими у будь-який момент зібратися у кількості, необхідній для ухвалення важливих рішень.

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Він навів цифри, згідно з якими за час широкомасштабного вторгнення «слуги народу» (235 народних депутатів — 52,22% від складу парламенту) отримали погодження 53,24% відряджень від загальної кількості відряджень, тобто 4,23 відрядження на одного народного депутата.

А «Європейська солідарність» (27 народних депутатів — 6% від складу парламенту) отримала погодження 9,74% від загальної кількості відряджень, що становить 6,7 відрядження на одного депутата.

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Він навів кілька персональних цифр, заявивши, що як голова Верховної Ради за кількістю відряджень перебуває на 30 місці у відповідному рейтингу.

Нагадаємо, що після того, як Петро Порошенко повідомив про невдалу спробу виїхати за кордон для зустрічей у кількох країнах, в СБУ заявили, що ця поїздка могла бути використана росіянами з провокативною метою.

Фото зі сторінки Руслана Стефанчука

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