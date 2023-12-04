Перший понеділок місяця, 4 грудня, сприятиме активним діям, але варто бути обережним у фінансових питаннях, попереджають астрологи.

Ранок буде насичений завданнями, які потребують уваги, тому потрібно буде зосередитись на певних цілях. А вечір можна буде провести у сімейному колі, запевняють фахівці.

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Овен

Вдалий день для активної роботи і просування до намічених цілей. Приділіть увагу своєму графіку, наведіть порядок на робочому столі, розберіть документи, що накопичилися. Не забувайте телефонувати своїм коханим і говорити їм про свої почуття. Ви можете змінити своє ставлення до того, що відбувається.

Телець

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На вас чекає складна робота, але зірки впевнені, що ви з нею впораєтеся на «відмінно». Доведеться проявити завзятість і наполегливість, щоб домогтися поставлених цілей. Ваші ділові якості будуть помічені начальством. Контролюйте емоції, щоб вони не завадили важливим переговорам.

Близнюки

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Вам вдасться зробити більше, якщо 4 грудня ви станете працювати індивідуально. Робіть перерви, перемикайте увагу, щоб працездатність залишалася на високому рівні. Зірки впевнені, що сьогодні Близнюкам вдасться вирішити складні питання, які раніше були їм не до снаги.

Рак

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До своєї роботи сьогодні краще підходити творчо, проявляти фантазію й експериментувати. Так ви зможете побачити ситуацію під іншим кутом і вирішити найскладніші питання. Увечері влаштуйте романтичне побачення своїй половинці, розкажіть про свої почуття.

Лев

Вдалий і плідний день, коли ви зможете вирішити складні й важливі питання, які раніше вам не піддавалися. Можна взяти додаткову роботу або розширити свої обов'язки. Увечері присвятіть більше часу своєму улюбленому хобі, розслабтеся емоційно.

Діва

Ваша енергія цього дня буде на високому рівні, що допоможе зробити більше, ніж зазвичай. Уникайте непотрібного спілкування, щоб заощадити час. Віддайте пріоритет питанням, які принесуть фінансову вигоду. Увечері сходіть у якесь галасливе людне місце і повеселіться.

Терези

Готуйтеся до приємних змін, які сьогодні зустрінуться на вашому шляху. Це дасть вам нові можливості, не пропустіть свій вдалий шанс. Важливо зробити хоча б кілька кроків назустріч своїй мрії. Не варто переживати і ревнувати: довіряйте своєму партнеру, частіше говоріть про свої почуття.

Скорпіон

День підходить для завершення старих складних справ, які ви весь час відкладаєте. Скорпіонам варто зробити зусилля і питання, яке їх весь час турбує, буде закрито. Обмежте контакти під час робочого дня, а вечір проведіть у веселій компанії друзів або рідних: це підніме настрій.

Стрілець

Сьогодні вам необхідно виконувати свої обіцянки або повертати борги. Про себе нагадають люди, яких ви давно не бачили. Є ймовірність, що Стрільцям доведеться робити складний вибір, від якого багато чого залежатиме. Не поспішайте з відповіддю, візьміть час на обмірковування, щоб не зробити помилку.

Козоріг

Зірки попереджають, що вам сьогодні потрібно буде ухвалити рішення, яке вплине на майбутні події. Не поспішайте, обміркуйте це кілька разів, зважте всі ризики. Не плануйте важливих справ на 4 грудня: обставини швидко зміняться і вам треба під них підлаштовуватися.

Водолій

Ваш зовнішній вигляд сьогодні вплине на ваш настрій, тому продумайте його дуже ретельно. Впевненість у собі дасть змогу Водоліям плідно працювати і вирішувати складні питання. Спілкування з близькими і спокійний вечір у родинному колі дадуть вам змогу відновити сили і повернути душевну рівновагу.

Риби

Сьогодні ви можете поліпшити свої особисті та професійні стосунки. Вдалий день для змін і експериментів. Робота в колективі буде ефективнішою: ви зможете знайти оптимальне рішення проблем і домогтися поставлених результатів. Увечері пройдіться магазинами.

Всупереч початку зими, погода в Україні залишається типово осінньою. За прогнозами синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, опадів майже не очікується, лише на Приазов'ї та у Криму невеликий сніг, а на Закарпатті — дрібний дощ.

На заході та півночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний і північно-західний зі швидкістю 7−12 м/с.

Температура повітря у західних та північних областях вдень — 1 -6 градусів, а вночі -5 -10. На решті території України вдень від -1 до +4, а вночі від 0 до -5.

У столиці сьогодні без істотних опадів, а на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7−12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень -1 -3 градуси, а вночі -5 -7 градусів.

Щодо геомагнітної ситуації: сьогодні на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1, повідомляють фахівці.



Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С4,07. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде на рівні сильного шторму. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 4 грудня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 30%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 14.

Календар магнітних бур на грудень дивіться в матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

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