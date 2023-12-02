Згадавши сьогодні свої давні захоплення, як радять зробити астрологи, багато хто з людей зможе налаштуватись на успіх, що повинен обов'язково відбутися у перші місяці нового року.



Також варто пам'ятати, що до 13 грудня триває сприятливий період для ухвалення рішень про кредити та фінансові інвестиції, тому всі важливі справи краще здійснити саме до цього дня, вказує астрологиня Марина Скаді.

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Овен

Планетарні енергії наділяють вас підприємливістю та посилюють потяг до комфорту. Гроші надходять частинами, але регулярно і до кінця року заборгованість вам повернуть, а ви своєю чергою зможете повернути власні борги та сплатити за рахунками. Щоб не витратити гроші на непотрібне наприкінці місяця, у першій половині грудня намагайтеся знайти час і пройтися магазинами. Наприклад, можна підшукати якийсь гарний аксесуар для дому або корисну побутову техніку, яка полегшить роботу на кухні.

Телець

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Помилки у бізнесі та фінансових справах стають очевиднішими і зрозумілішими, але багато що можна виправити та покращити своє матеріальне становище. Не тримайтеся за давні партнерські взаємини та не надто продуктивну співпрацю. Настав час поставити крапку і відпустити ділові зв'язки, що зжили себе. До кінця року може надійти цікава пропозиція від партнерів з-за кордону. Також корисні відрядження та робочі поїздки до тих країн, які відвідували раніше.

Близнюки

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У грудні ділові відносини проходять серйозну перевірку, незалежно від того, хочете ви цього чи ні. Широкий погляд на світ, спілкування із закордонними партнерами, поїздки — все це допоможе вийти за консервативні внутрішні рамки та застарілі переконання. Не піддавайтеся на провокації навколишнього світу, а у другій половині грудня уникайте публічних виступів. Місяць не можна назвати прибутковим, але всі майнові та матеріальні питання вдасться вирішити до його завершення.

Рак

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Вам захочеться пролити світло на тіньовий бік ваших ділових взаємин і зробити це просто необхідно, якщо хочете уникнути втрат на початку 2024 року. Грудень підходить для наведення ладу у професійних справах, а ось вирушати у незнайомі місця та часто перебувати серед людей на якихось заходах — не рекомендується. У другій половині грудня внутрішні сперечання роздиратимуть вас на частини, не даючи спокою ні на хвилину. Але ближче до новорічних свят все налагодиться, ви будете задоволені собою.

Лев

У вас є великий ризик вплутатися в якусь сумнівну авантюру, а потім довго залагоджувати можливі наслідки. Будьте особливо пильні, тому що в другій половині грудня стати жертвою шахраїв легше легшого. Якщо все аналізувати і логічно підходити до ситуацій, можна не лише зберегти свої гроші, а й примножити їх. Займатися фінансовими справами у другій половині грудня не дуже правильно, навпаки вам треба намагатися відпочити, не брати і не позичати.

Діва

У першій половині грудня планети наділяють вас здатністю ухвалити правильні рішення в найкоротші терміни. Цей активний, хоч і трохи імпульсивний місяць, ідеально підійде для будь-яких фінансових маніпуляцій: у вас вийде вигідно інвестувати або навпаки розрахуватися з кредитними зобов'язаннями. Єдина неприємність — бажання перейти з однієї справи на іншу, не довівши першої до кінця, тому будь-які довгострокові проєкти краще відкласти на кінець січня 2024 року.

Терези

Накопичичена досі невпевненість виривається назовні всілякими різкими проявами і неврозами. Будьте готові до того, що колеги та партнери будуть вставляти палиці у колеса та гальмувати ваші професійні справи, змушуючи долати перешкоди. Багатьом представникам знака Терези доведеться взяти паузу, переглянути плани або зіткнутися з держструктурою, затримками та скасуваннями. Але наприкінці грудня всі неприємності залишаться позаду, а в життя повернуться комфорт та спокій.

Скорпіон

Ваші інтелектуальні здібності зростуть, роблячи вас привабливішими для співробітництва та взаємовигідних ділових взаємин. Грудень — не час для відпочинку, попри передсвяткові настрої. Краще використовувати цей час ефективно, занурившись у нові знання чи зробивши хобі своєю професією. Варто вкладати сили та гроші у навчання тому, що вас захоплює — вже незабаром ви зможете організувати новий бізнес або на колишній роботі обійняти нову посаду.

Стрілець

Зверніть увагу на взаємини з тими людьми, з якими ви пов'язані професійними та фінансовими справами. Саме в ці галузі варто спрямувати свою особисту та творчу активність. У першій половині грудня мати контакти і нові знайомства набагато простіше, спілкування буде легким і оптимістичним. Подорожуйте! Додайте більше пригод. Вивчайте іноземні мови, поринайте в інші культури — це допоможе покращити фінансове становище 2024 року.

Козоріг

Не відкладайте до останнього тижня грудня поставлення мети на наступний рік. Продумайте та розпишіть докладно вже зараз стратегію свого подальшого розвитку: як особистого, так і професійного. Виявляйте себе в тому, що вам подобається, — і це стане основою вашого фінансового добробуту. Позитивний час, коли набагато простіше подивитися оптимістично на речі, які вас турбували раніше. Якщо ви не можете змінити ситуацію, можете змінити своє ставлення до неї.

Водолій

Черпайте натхнення в інших культурах та філософії. Щедро діліться своїми знаннями і навчайте інших (особливо тих, хто молодший за вас) тому, що вмієте самі. І обов'язково монетизуйте свої знання! Не розпилюйтеся і не зосереджуйтесь на надто вузькій ідеї. Спрямуйте свою енергію на одну глобальну мету, яку ви можете реалізувати протягом грудня і ви отримаєте хороший матеріальний результат. Будьте уважні до деталей і терплячі до критики — це сприятиме вашому матеріальному достатку.

Риби

Більшість представників водного знака відчують піднесення енергії, упевненість у собі. Однак для ефективної роботи потрібен ентузіазм та гарний настрій, а також мета та нова ідея. Ви можете розраховувати на підтримку впливових осіб. Але треба бути акуратнішими з надмірними амбіціями, самовпевненістю та зарозумілістю. У першій половині грудня можна багато чого досягти, розширити сферу свого впливу, розпочати масштабні проєкти, які успішно розвиватимуться й 2024 року.

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