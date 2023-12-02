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Здоров'я та медицина

Можливі проблеми зі здоров’ям та технікою: названо дати магнітних бур у грудні

14:15 2 грудня 2023
бурі

В останній місяць року земляни будуть спостерігати кілька магнітних бур, які можуть позначитися на здоров'ї людей та роботі електротехніки.

Про це свідчать дані ресурсу Meteoagent, передає «Апостроф».

Як відомо, магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, що виникають внаслідок сплесків плазми на Сонці. Ці явища можуть негативно впливати на функціонування комунікаційних систем та здоров'я людей, чутливих до погодних змін.

Найпотужніша буря у грудні почнеться вже сьогодні під вечір, її К-індекс очікується на рівні шість балів з дев'яти. Після настане дводенний період спокою, після чого магнітне поле Землі заштормить знову.

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У грудні буде ще кілька небезпечних періодів:

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- 4, 6−7 грудня — буря середньої інтенсивності;

- 5 грудня — високої інтенсивності;

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- 17 грудня — середня буря;

- 18 грудня — високоінтенсивна буря (К-індекс дорівнюватиме 5);

- 21 грудня — сильна буря;

- 22−23 грудня — середня інтенсивність магнітної бурі.

Інші дні місяця зараз оцінюються як спокійні. Слід зазначити, що різні активні явища на Сонці, які тягнуть за собою магнітні бурі на Землі, не завжди можна спрогнозувати заздалегідь.

Нагадаємо, найчастішими симптомами нездужання в дні магнітної бурі у людей є головний біль та запаморочення, нудота, підвищення тиску, слабкість, безсоння, біль у м'язах та суглобах, втрата апетиту, дратівливість, загострення хронічних хвороб.

На думку вчених, активність бурі сьогодні сягає рівня G1 і може вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних та літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

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