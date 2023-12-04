Венера подарує щастя і кохання, а Меркурій змінить плани: гороскоп на грудень від Анжели Перл

Починаючи з першого понеділка, грудень обіцяє бути емоційно насиченим для всіх знаків зодіаку, вважає відома астрологиня Анжела Перл.

Водночас останній місяць року передбачає нові виклики, можливості та зміни в житті багатьох людей, розповіла фахівець у відео на своєму сайті.



Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнів ретроградний Меркурій з 13 грудня до 2 січня закликає до обережності у фінансових питаннях. Однак завдяки впливу Венери з 5 числа Овни матимуть підтримку у залученні фінансових потоків та успіху в особистому житті. Молодий місяць 9 грудня стане часом для розширення горизонтів та визначення подальших кроків.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Тільцям грудень принесе зміни. Ретроградний Меркурій з 13 грудня призупинить активність, особливо у фінансових питаннях. Однак із 5 числа Венера подарує щастя в особистому житті, а позиція Нептуна з 6 грудня проллє світло на нові перспективи у бізнесі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки ретроградний Меркурій призведе до тимчасової зупинки фінансових операцій з 13 грудня по 2 січня. Не варто починати важливих справ у цей період. Але завдяки Венері з 5 числа покращиться ситуація на роботі.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам Венера з 5 грудня додасть творчої активності та допоможе зміцнити особисті стосунки. Але також будьте готові до того, що на поверхню вийдуть незавершені питання минулого — до кінця року їх доведеться вирішити. Молодий місяць 12 грудня принесе зміну роботи або нові можливості для кар'єрного зростання.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам доведеться зайнятися здоров'ям з 13 грудня, але Венера з 5 числа надасть впевненості та відповідальності. Хочете ви того чи ні, але багато що у вашому житті підлягає зміні, особливо поки Меркурій буде в ретрограді. Після молодика 12 грудня прийде час для любові до себе та піклування про близьких.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам ретроградний Меркурій з 13 грудня по 2 січня принесе зміни у планах відпустки та сімейних подіях. Але завдяки Венері з 5 грудня з'являться нові знайомства та приємні новини. Нові люди у вашому житті принесуть плідні ідеї.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезів очікують поліпшення фінансів з 5 грудня під впливом Венери. Молодий місяць 12 грудня підкреслить необхідність нових знань та корисних зв'язків. Однак Меркурій знову зіграє не останню скрипку. Терезам належить багато подолати, що особливо неприємно перед новорічними святами.

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Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Із 13 грудня ретроградний Меркурій запропонує перегляд планів. Крім того, вам протипоказано вкладати у що-небудь великі гроші. Венера з 5 числа зверне вашу увагу на зовнішній вигляд. Молодий місяць 12 грудня принесе нові можливості у фінансах.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям слід звертати увагу на фінанси у грудні, уникати нових починань та зосередитись на переговорах. Венера з 5 грудня принесе покращення у сімейних відносинах. Анжела Перл радить вам бути дуже уважними, особливо до деталей.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги отримають приємні новини з 5 грудня, а ретроградний Меркурій з 13 грудня запропонує перегляд планів та відновлення зв'язків із минулого. Але цьому знаку може стати на заваді поганий настрій. Пам'ятайте, щоб налагодити контакт з начальством та близькими, ви повинні враховувати та їхні інтереси теж.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям зірки обіцяють позитивні події та збільшення доходу з 5 грудня, але рекомендується завершити нові починання до 13 числа. Молодий місяць 12 грудня допоможе втілити мрії в реальність.

Риби (19 лютого — 20 березня)

На Риб чекають активні події у фінансовій та комунікативній сферах з 5 грудня. Не відхиляйте вигідні пропозиції, навіть якщо вас просто звуть зустріти старі знайомі. Хто знає, що ви втратите, якщо проігноруєте сприятливе становище зірок. Ретроградний Меркурій із 13 грудня приверне увагу до минулого.

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