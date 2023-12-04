КамАЗ не врахував швидкості: в потрійній ДТП під Києвом постраждали троє людей
У понеділок, 4 грудня, на трасі Київ-Ковель трапилась ДТП, в якій постраждало троє людей.
Про це повідомили в поліції Київської області.
Аварія сталася в районі 38 кілометру автодороги.
Як попередньо встановили правоохоронці, 70-річний водій Renault з трьома пасажирками в салоні зупинився для повороту ліворуч.
Слідом рухалась фура КамАЗ, 59-річний водій якої не врахував безпечної швидкості та дистанції.
Внаслідок зіткнення, легковика викинуло на зустрічну смугу, і він зіткнувся з маршрутним автобусом «Рута».
В результаті ДТП, постраждали троє пасажирок Renault. Усіх госпіталізовано до лікарні.
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