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Події

КамАЗ не врахував швидкості: в потрійній ДТП під Києвом постраждали троє людей

12:55 4 грудня 2023
ДТП

У понеділок, 4 грудня, на трасі Київ-Ковель трапилась ДТП, в якій постраждало троє людей.
Про це повідомили в поліції Київської області.

Аварія сталася в районі 38 кілометру автодороги.

Як попередньо встановили правоохоронці, 70-річний водій Renault з трьома пасажирками в салоні зупинився для повороту ліворуч.

Слідом рухалась фура КамАЗ, 59-річний водій якої не врахував безпечної швидкості та дистанції.

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Внаслідок зіткнення, легковика викинуло на зустрічну смугу, і він зіткнувся з маршрутним автобусом «Рута».

В результаті ДТП, постраждали троє пасажирок Renault. Усіх госпіталізовано до лікарні.

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Як повідомляли «ФАКТИ», днями в Києві п’яний водій вбив у ДТП подружню пару.

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