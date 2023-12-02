Чоловік і дружина загинули на місці: в Києві п’яний водій вбив у ДТП подружню пару

Ввечері 1 грудня в Києві сталася смертельна ДТП, в якій загинули чоловік та жінка.

За даними столичної прокуратури, винуватця смертельної аварії затримано. Як з'ясувалося, він був п'яний, в крові зафіксовано 1,21 проміле алкоголю.

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Дорожня аварія сталася 1 грудня о 19 годині на Печерську.

Водій автомобіля «Тойота Ленд Крузер», рухаючись вулицею Старонаводницькою, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Рено Меган», який рухався назустріч в межах своєї смуги.

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Внаслідок зіткнення водій та пасажирка автомобіля «Рено» (сімейна пара) від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці.

44-літнього водія, який виявився іноземцем, затримали.

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«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру водієві за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, вчиненого у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох людей (ч. 4 ст. 286−1 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Як повідомляли «ФАКТИ», раніше 20-річна дівчина скоїла смертельну ДТП у Голосіївському районі столиці. Тоді загинуло двоє людей.

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