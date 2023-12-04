Виверження вулкана: загинули 11 туристів, десятки зникли безвісти

В той час як Ісландія завмерла в очікуванні виверження сумно звісного вулкана Фаградальсф'ядль, на іншому боці земної кулі стихія призвела до людських жертв. Щонайменше 11 туристів були знайдені мертвими в понеділок, 4 грудня, і ще 12 зникли безвісти після виверження вулкана в Індонезії.

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Рятувальники працювали всю ніч, щоб знайти десятки туристів, які застрягли на горі Марапі (2 891 м) на острові Суматра після того, як в неділю вона викинула в небо стовп попелу висотою 3 000 м — вищий за сам вулкан.

Загиблі туристи були знайдені біля кратера, повідомляє місцевий рятувальник. Дванадцять осіб вважалися зниклими безвісти, ще троє були знайдені живими, а 49 безнапасно спустилися з кратера, деякі з них отримали опіки та переломи, сказав чиновник.

«Рятувальники Їх спускають вручну, по черзі. Ми не можемо проводити повітряний пошук за допомогою гелікоптера, оскільки виверження триває», — сказав керівник місцевого рятувального агентства Абдул Малік, додавши, що в пошуках беруть участь близько 120 рятувальників.

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Трьох інших людей, яких було знайдено живими, ще треба спустити з гори разом з 11 загиблими.

За словами Маліка, ці троє вцілілих теж знаходилися поблизу кратера, їхній стан був слабким, деякі мали опіки.

На відео, переданому виданню AFP, видно, як рятувальник з ліхтариком, прив'язаним до голови, тягне на собі туристку, яка стогне від болю і вигукує «Бог великий», коли її ведуть до безпечного місця в темряві ночі.

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Речник місцевого рятувального агентства Джоді Хар'яван повідомив, що рятувальні роботи були ускладнені спорадичними виверженнями, але пошуки все ще тривають, попри ризики.

Постраждали ті туристи, які підійшли ближче до кратера. Щонайменше вісім людей отримали опіки, один — опіки та перелом, а ще один — рану голови, згідно зі списком, наданим національним пошуково-рятувальним агентством Basarnas.

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Шлейф диму і попелу закрив сонце і покрив прилеглі автомобілі, скутери та машини швидкої допомоги.

Вулкан засипав попелом довколишні села

Вулкан Марапі знаходиться на другому рівні тривоги за чотириступеневою системою Індонезії. Влада встановила трикілометрову зону відчуження навколо кратера.

Індонезійський архіпелаг розташований на Тихоокеанському вогняному кільці, де зустріч континентальних плит спричиняє високу вулканічну та сейсмічну активність. Востаннє сильне виверження цього вулкану сталося 2010 року, тоді загинуло 350 людей, а 280 тисяч людей було евакуйовано.

Додамо, що у лютому 2022 року в Італії відбулося виверження найвищого активного вулкана Європи Етна. Тоді стовп попелу здійнявся на висоту 11 тисяч метрів.

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