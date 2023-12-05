Повернувшись на початку цього року в романтичну комедію, Мег Раян довела, що вона все ще може керувати публікою і давати своїм відданим шанувальникам саме те, чого вони хочуть. Це включає в себе її нефільтрований підхід до життя і, зокрема, до старіння. У новому інтерв'ю для Glamour американська акторка каже, що в той час, як всі, здається, одержимі молодістю, вона щаслива старіти і насолоджується кожною хвилиною, коли не зациклюється на пошуках невловимого джерела молодості.

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«Наша культура так зациклена на молодості, — каже Раян. — Як людина похилого віку, я люблю свій вік. Мені подобається те, де я перебуваю. Ми всі старіємо. Я хотіла б, щоб хтось сказав мені раніше: «Просто розслабся. Що є, те є. Не звертай уваги на перешкоди».

Мег Раян зазначила, що з віком приходить мудрість і здатність виражати себе, не турбуючись про суспільне сприйняття. Вона розповіла Glamour, що тепер може висловлювати всі свої думки, не думаючи про те, як вони «приземляться».

«У підлітковому і 20-річному віці є період, коли ти приміряєш на себе різні образи, щоб зрозуміти, хто ти є, ким тобі бути», — сказала Раян.

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Вона додала, що зараз вона не звертає уваги на те, що люди говорять про неї.

Раніше «ФАКТИ» публікували акторки Геллі Беррі виданню AARP, в якому вона зауважила, що «суспільство має ставитися до нас, як дорогоцінного каміння. Тому що з віком ми стаємо лише ціннішими».

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