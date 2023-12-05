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Відповість «по-свинськи»: путін звернувся до Латвії з погрозами

9:45 7 грудня 2023
путін

Президент росії володимир путін піддав критиці те, як балтійська держава Латвія, де заборонили використання російської мови у громадських місцях, ставиться до частини російського населення, погрожуючи наслідками. Його слова навело пропагандистське видання «ТАСС».

«Я не вірю, що щастя прийде до тих, хто проводить таку політику, — заявив глава кремля. — Ті, хто ставиться до частини свого населення — в буквальному сенсі — по-свинськи, не повинні дивуватися, якщо це обернеться проти них».

путін розкритикував «антиросійську політику», яку провадять країни Балтії. Він заявив, що тепер у жителів Литви, Латвії та Естонії не буде щасливого життя. Бо вони начебто не ставились до росії позитивно задовго до початку війни в Україні.

Підконтрольна кремлю рада обговорювала зміни до закону про іноземців у Латвії. З 1,8 мільйона жителів цієї невеликої країни-члена ЄС і НАТО приблизно кожен четвертий має російське походження. Однак багато росіян не є громадянами Латвії, а мають статус негромадянина. Після початку російської війни проти України Латвія запровадила мовні тести для цих осіб, щоб перевірити їхні повсякденні знання латиської мови.

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кремль також виправдовує війну проти України, серед іншого, нібито утисками російськомовного населення в нашій державі.

Раніше «ФАКТИ» публікували точку зору військового та журналіста Павла Казаріна: «Російське „вирішення українського питання“ полягає у культурному геноциді».

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