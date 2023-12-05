Президент росії володимир путін піддав критиці те, як балтійська держава Латвія, де заборонили використання російської мови у громадських місцях, ставиться до частини російського населення, погрожуючи наслідками. Його слова навело пропагандистське видання «ТАСС».

РЕКЛАМА

«Я не вірю, що щастя прийде до тих, хто проводить таку політику, — заявив глава кремля. — Ті, хто ставиться до частини свого населення — в буквальному сенсі — по-свинськи, не повинні дивуватися, якщо це обернеться проти них».

путін розкритикував «антиросійську політику», яку провадять країни Балтії. Він заявив, що тепер у жителів Литви, Латвії та Естонії не буде щасливого життя. Бо вони начебто не ставились до росії позитивно задовго до початку війни в Україні.

Підконтрольна кремлю рада обговорювала зміни до закону про іноземців у Латвії. З 1,8 мільйона жителів цієї невеликої країни-члена ЄС і НАТО приблизно кожен четвертий має російське походження. Однак багато росіян не є громадянами Латвії, а мають статус негромадянина. Після початку російської війни проти України Латвія запровадила мовні тести для цих осіб, щоб перевірити їхні повсякденні знання латиської мови.

РЕКЛАМА

кремль також виправдовує війну проти України, серед іншого, нібито утисками російськомовного населення в нашій державі.

Раніше «ФАКТИ» публікували точку зору військового та журналіста Павла Казаріна: «Російське „вирішення українського питання“ полягає у культурному геноциді».

РЕКЛАМА

822

Читайте нас у Facebook та Instagram