У Латвії заборонили використання російської мови у громадських місцях

У Латвії, яка з 29 вересня заборонила в'їзд на свою територію автомобілів з російськими номерами, парламент схвалив документ під назвою «Концепція національної безпеки». Один із його пунктів передбачає закриття латвійських громадських ЗМІ російською мовою, а також використання російської мови у громадських місцях.

Проект підтримали 68 депутатів Сейму, проти виступили лише 10 депутатів.

З 2026 року в Латвії громадські медіа можна буде видавати лише латиською або іншими мовами ЄС, Європейської економічної зони та мовами країн, які набули статусу кандидатів на вступ до ЄС.

Мовні правила не поширюються на приватні комерційні медіа. Однак вони не отримуватимуть жодного фінансування від держави.

Таке рішення викликало критику з боку керівництва Латвійського радіо та Латвійського телебачення (LTV). Проєкт, який був у підсумку прийнятий Сеймом, було названо короткозорим. У LTV підкреслили, що заборона діаметрально протилежна поставленій меті — зміцненню безпеки інформаційного простору.

«Сподіватися, що всі люди, які щодня споживають медіаконтент російською мовою, з 1 січня 2026 року переключаться на ЗМІ, що ведуть мовлення латиською мовою — це мислення бажань, а не рішення, засноване на дослідженнях звичок споживання продукції ЗМІ», — йдеться в публічній заяві LTV.

Рада з громадських електронних ЗМІ (SEPLP) також закликала владу відмовитися від заборони, підкресливши, що якісний контент російською мовою потрібен для охоплення російськомовних людей, що проживають у країні, «з метою зміцнення в них почуття приналежності до Латвії».

Тим часом стало відомо, що Латвія може повністю закрити кордони з білоруссю та росією. Крім того, через війну рф проти України Естонія і Латвія купують німецьку систему ППО Iris-T.

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