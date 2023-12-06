В Маріуполі лунають вибухи, а в районі комбінату ім. Ілліча почалася пожежа (відео)

У середу, 6 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі знову було неспокійно: у двох районах лунали вибухи. Крім того, в районі комбінату ім. Ілліча почалася пожежа.

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Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Гучно. Центральний та Кальміуський район відчувають прихід Святого Миколя на День ЗСУ. Деталі з'ясовуємо», — написав він, додавши, що окупанти вже вигадали так звану «роботу ВКС» (воєнно-космічних сил) замість «роботи ППО».

Також Андрющенко повідомив, що окрім вибухів, в Маріуполі, неподалік від ММК ім. Ілліча, почалась пожежа.

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«Здавалось, до чого тут сьогодняшні вибухи?» — риторично питається Андрющенко, додаючи відео.

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Зазначимо, що останнім часом росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольский район. Це перекидання переважно відбувається в напрямку Бердянська. Зокрема, зафіксовано щонайменш дві колони по 10 вантажівок з боєкомплектом через Маріуполь — Мангуш.

Раніше партизани фіксували явні проблеми з паливом у окупантів. Зокрема, на Авдіївку та Запорізький напрямок його їм доводиться перекидати з віддалених регіонів рф. Крім того, окупанти продовжують будувати військові бази у Маріуполі та облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі.

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Нагадаємо, що тимчасово окупований Маріуполь став для багатьох українців символом російського варварства жорстокості, адже тільки невігласи і дикуни могли перетворити квітуче місто на руїни.



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