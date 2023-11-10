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Події

«Гарні новини» з Маріуполя: в місті підірвали авто колаборанта

14:10 10 листопада 2023
машини

Вранці в п'ятницю, 10 листопада, у тимчасово захопленому Маріуполі стався вибух, на повітря злетіло авто місцевого колаборанта.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«В Маріуполі вибух. По пр. Металургів підірвано автівку одного з поліціянтів окупаційного корпусу», — розповів він.

Андрющенко зазначив, що ще зранку «Маріупольский Спротив» повідомив, що «вже передав подарунок» так званим «поліцейським» на святкування Дня поліції в рф.

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«Чи то останній сюрприз на сьогодні — побачимо. Нарешті добрі новини з міста», — констатував радник мера.

Зазначимо, що останнім часом відбувається активна ліквідація російських зрадників не лише на окупованих теренах України, а й на території росії. Так, 8 листопада у Луганську стався вибух. У повітря злетів автомобіль колишнього «начальника міліції» окупантів михайла філіппоненка, він загинув. філіппоненко відповідав за організацію катівень для українців — як військових, так і цивільних.

Крім того, 9 листопада у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області сталися вибухи, причиною якої став удар за місцем розташування російських окупантів. 10 листопада з'ясувалося, що в результаті атаки будівля, в якій знаходилися високопоставлені офіцери слідчого комітету росії, була повністю знищена.

Також у Брянській області 9 листопада невідомі підірвали авто прикордонної служби рф, загинув підполковник фсб.

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