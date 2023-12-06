Британський акціонер COMINBANK Стефан Пол Пінтер особисто прибув до України та взяв участь у пресбрифінгу на честь 30-річчя COMINBANKу

Один із найстарших банків України COMINBANK з нагоди свого 30-річчя дарує дітям цикл екскурсії до унікального Музею «Становлення української нації», який знаходиться в Києві. Багато хто порівнює цей заклад із лондонським Музеєм мадам Тюссо, адже тут також демонструються фігури історичних осіб, зірок культури й спорту. Але в київському музеї фігури (а їх понад 100) історичних особистостей нашої Батьківщини зроблені з інноваційного матеріалу кібершкіри.

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Акціонер COMINBANK Стефан Пол Пінтер гордий тим, що банк сьогодні робить для підтримки України, її захисників на фронті та цивільних в тилу:

«Для мене велика честь бути причетним до цієї справи. Я маю друзів по всьому світу. Вони знають, що я інвестор українського банку. Вони дивуються, що попри війну банк не просто функціонує, а робить це добре, розвивається, відкриває нові філії, покращує свої послуги, роботу з клієнтами. Тож дуже дякую співробітникам за їхню роботу, за їхню силу духа.

Я з Cominbank не з самого початку, але дуже пишаюсь тим, як він виріс. Не просто впізнати в ньому той банк, в який я 7 років тому зробив інвестиції. Я пишаюсь, що він допомагає пораненим українським воїнам, і ось зараз започаткував освітній проєкт для молоді. Я з родини освітян — мої батько і мати працювали вчителями. Тож я добре знаю, що освіта — це дуже важливо. Як свого часу сказав відомий філософ Джордж Сантаяна: «Якщо ми забуваємо минуле, то ми приречені його повторити». Тому дуже важливо, щоб діти знали історію", — додав Пінтер.

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Перша група дітей відвідала екскурсію одразу ж після презентації цього проєкту напередодні Дня святого Миколая.

Діти в Музеї «Становлення української нації»

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«Тридцятиріччя COMINBANK — найкращий доказ міцного коріння фінустанови. Які б економічні чи історичні урагани не хитали крону, це дерево міцно тримається наперекір будь-яким негодам, — заявила під час презентації цієї благодійної ініціативи голова правління COMINBANK Тетяна Путінцева. — Наші проєкти корпоративної соціальної відповідальності об’єднуються навколо концепції DOBROKOLO, яка включає декілька великих напрямків допомоги країні та людям. На постійній основі банк підтримує один із військових шпиталів, також спільно із фондом ONUKY допомагає дітям, літнім людям і вимушеним переселенцям, розвиваючи культуру корпоративного волонтерства».

Тетяна Путінцева згадала, що професійний шлях у COMINBANK розпочала в епоху бурхливих змін, які потребували швидких та ефективних рішень.

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«Банк мав здійснити еволюційний стрибок, бо нові обставини вимагали оновлення бізнес-моделі. Ми успішно втілювали плани та трансформації, проте розпочалася велика війна і стало очевидно: зараз, окрім розвитку, волонтерства, донатів, сплати податків, розширення мережі та створення нових робочих місць, кожен бізнес, кожен українець має свою частку історичної відповідальності. Тому в дні свого 30-річного ювілею COMINBANK робить свій внесок у поширення правдивого історичного знання серед молодого покоління, щоб історична правда стала непохитною фортецею проти ворожої пропаганди», — говорить Тетяна Путінцева.

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