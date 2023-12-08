Провів кілька місяців у госпіталі: після поранення на фронті, помер актор Василь Кухарський

У четвер, 7 грудня, у лікарні помер поранений військовослужбовець ЗСУ, актор театру та кіно Василь Кухарський.

Важке поранення він отримав у бою, повідомила у Facebook дружина Наталка Гордій-Кухарська.

РЕКЛАМА

«Сьогодні пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти — Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котєтко- лети високо. І будь поруч завжди», — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

РЕКЛАМА

Відреагували на трагедію й колеги актора з Тетру на Подолі, пообіцявши згодом повідомити дату прощання із воїном.

Окрім роботи в театрі Кухарський виконав десятки ролей на телебаченні та в кіно. Зокрема, він зіграв головну роль у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця» за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу. У прокат фільм вийшов у жовтні 2022 року, а на початку 2023-го з’явився на Netflix.

РЕКЛАМА

2-го грудня Василю виповнилося 42 роки. До лав ЗСУ він вступив із перших днів повномасштабної війни.

Нагадаємо, що наприкінці листопада на війні з окупантами загинув відомий український футболіст, який перемагав київське «Динамо».

РЕКЛАМА

491

Читайте нас у Facebook та Instagram