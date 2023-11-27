На війні з окупантами загинув український футболіст, який перемагав київське «Динамо»

У понеділок, 27 листопада, у Борисполі ховають відомого українського футболіста, ексгравця «Борисфена», «Ворскли», «Металіста» та ще низки клубів 42-річного Олександра Гончара, який віддав життя за рідну країну на Запорізькому напрямі ще 16 серпня та поповнив і без того значний список загиблих спортсменів на сайті-реквіємі «Ангели спорту».

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Олександр, у якого залишилися дружина, син та донька, вступив до лав Збройних сил України у березні 2023-го і воював солдатом в окремій автомобільній бригаді десантно-штурмових військ із позивним Джміль. До служби в армії ексфутболіст займався приватною підприємницькою діяльністю.

Олександр Гончар, який викликався до молодіжної збірної України, народився у селі Щасливе Бориспільського району Київської області та був вихованцем «Борисфена». Потім у його професіональній кар'єрі були «Прикарпаття», «Ворскла», «Металіст», «Зоря», «Олександрія» і тернопільська «Нива». Захисник двічі (у сезонах-2002/2003 та 2005/2006) ставав віцечемпіоном першої ліги України. В елітному дивізіоні футболіст відіграв 67 матчів та забив 2 м'ячі.

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До речі, Олександр Гончар у 2004 році грав в «основі» «Борисфена» в історичному матчі проти київського «Динамо», коли бориспільці завдяки «дублю» нинішнього головного тренера «Дніпра-1» Юрія Максимова сенсаційно обіграли у чемпіонаті країни київське «Динамо» (2:0).

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Церемонія прощання із загиблим героєм відбувається на Книшовому меморіально-парковому комплексі у Борисполі.

На жаль, з фронту прийшла ще одна сумна звістка. На війні з рашистами загинув 38-річний віцепрезидент Федерації шахів України, лейтенант Артем Сачук.

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«На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук — відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віцепрезидент Федерації шахів України, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань. Вічна пам'ять!» — йдеться у повідомленні Федерації шахів України у Facebook.

Артем Сачук — родом із Житомира. До початку повномасштабного вторгнення рф він працював проєктним менеджером в офісі реформ Кабінету міністрів і мав власний бізнес, а ще раніше очолював Агенцію регіонального розвитку Житомирської області. У квітні 2023-го президент України за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагородив Артема Сачука медаллю «За військову службу Україні». 27 листопада герою виповнилося б 39 років…

Артем Сачук

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 11-разового чемпіона світу з кікбоксингу Сергія Лисюка вбила російська міна.

Фото із соцмереж

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