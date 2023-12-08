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«Завжди надавала перевагу чорному»: українська співачка розповіла, як взимку зберегти голос

22:01 11 грудня 2023
SHADU

Українська артистка SHADU, яка раніше поділилась технікою подолання стресу, розповіла «ФАКТАМ», що стрес і холод нищать голос. Проте вона має дієві рецепти, які допомагають його зберегти.

- З настанням холодної осені та зими я намагаюся завжди одягати шарф, щоб горло та голосові зв'язки були у теплі. Також протягом дня кілька разів п'ю теплі напої. Вживаю солодкий чай із лимоном.

За словами співачки, раніше вона не була шанувальницею трав'яного чаю, завжди віддавала перевагу класичному чорному.

- Але якось у відрядженні на Західній Україні мене пригостили чаєм із карпатських трав! Після цього такий чай завжди маю вдома! Я просто обожнюю його!

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з психологинею Галиною Алексєєнко, яка дала поради щодо способів відновлення при емоційному вигоранні.

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