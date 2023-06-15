«Дуже дієва техніка»: українська співачка розповіла, як долає стрес через війну

Українська співачка Shadu, яка влітку минулого року презентувала нову пісню «Коли я», яку присвятила усім українцям, які вимушено тікали від війни, поділилась із «ФАКТАМИ», як під час війни справляється із стресовими ситуаціями

- Якщо чесно, мені погано вдається справлятися зі стресовими ситуаціями. Протягом усієї війни — я на антидепресантах. Зі сторони може здаватися, що якщо ти фізично перебуваєш не в Україні, тобі морально легше. Але, на жаль, це неправда. Кожен ранок починається з читання новин у пабліках. Усвідомлення того, що ти не можеш ніяк і нічим допомогти, зводить з розуму. Мені набагато морально легше бути в Україні. Навіть коли повітряні тривоги. Вдома, незважаючи на війну, мені спокійніше, я можу контролювати хоч якось ситуацію (звичайно, це мені просто так здається). Але я в жодному разі не закликаю нікого наслідувати мій спосіб позбавлення стресу. Кожна доросла людина має сама робити свій вибір.

За словами співачки, вона користується однією дуже цікавою дихальною практикою в момент, коли з’являється тривога. Вона називається «Дихання по квадрату».

- Якщо у вас тривога або напад гніву, треба зробити наступне: вдих за 4 секунди. Пауза 4 секунди. Видих за 4 секунди. Пауза 4 секунди. Дуже важливо зробити 10 таких дихальних циклів, — розповіла Shadu.

Раніше «ФАКТИ» писали, що популярна співачка SHADU розповіла про співпрацю з американським лейблом і зізналася, чим заробляють артисти під час війни.

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram