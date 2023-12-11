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Шоу-бізнес

Знову горе: на війні загинув відомий український актор

10:57 11 грудня 2023
Андрій Павленко

Після трагічної звістки про смерть після тяжкого поранення актора Василя Кухарського кіноспільнота втратила ще одного побратима. На війні загинув актор Андрій Павленко. Про це повідомила його дружина Дарія Орєхова.

«Війна нікого не шкодує. Війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий», — написала Орєхова у Facebook.

Друзі та колеги висловлюють співчуття родині. Акторка Вікторія Білан, чоловік якої Володимир Ращук також захищає країну від російських загарбників, попросила підтримки для родини.

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«І знову горе, знову страшні новини. Не встигли оговтатись від втрати Васі Кухарського, як прилетіла страшна звістка про загибель актора Андрія Павленка… Де брати ті слова підтримки, як їх складати у речення, коли розумієш, що це ніяк не допоможе і не поверне людину. Хочеться просто несамовито кричати. Страшна біда для родини, дружини, дітей», — написала Вікторія в інстаграмі.

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Андрій Павленко знімався у таких стрічках: «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев'ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка», «1941» та інших.

В інтерв’ю «ФАКТАМ» Володимир Ращук розповів, чому пішов воювати та що його вразило на війні.

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Також ми повідомляли про те, що на війні загинув актор Євген Світличний, який зіграв у фільмі Олега Сєнцова «Носоріг».

фото: instagram.com/vikki.bilan

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