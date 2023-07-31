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На війні загинув актор «Носорога» Євген Світличний

10:00 31 липня 2023
Євген Світличний

Війна продовжує забирати цвіт української нації. У бою на східному напрямку загинув відомий актор Євген Світличний. Про це повідомив режисер Олег Сенцов, який зараз також захищає Україну зі зброєю в руках.

«Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину», — написав Сенцов. У підписі під фото зазначається, що Світличний загинув 19 липня.

Євгену було лише 29. Він зіграв Карася у фільмі Сенцова «Носоріг».
Також він був чемпіоном України з фрі-файту, майстром спорту, переможцем багатьох професійних турнірів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Олег Сенцов отримав поранення на фронті. Після лікування він на кілька днів приїхав до дому та відзначив свій 47-й день народження. Після повернення на передову режисер знову отримав поранення.

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