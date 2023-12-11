«Навіть у меншості ми здійснили камбек і перемогли «Динамо»: президент ФК «Полісся» Геннадій Буткевич про сезон УПЛ

Президент ФК «Полісся» Геннадій Буткевич підбив підсумки першої частини сезону УПЛ. Також він розповів під час брифінгу з клубною пресслужбою про трансфер гравців для підсилення команди, про амбітні цілі на другу частину сезону, про тренера команди та роботу арбітрів.

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«В першу чергу, хочу подякувати гравцям та тренерському штабу, що спромоглися досягти високої планки, яку я поставив. За втраченими очками „Полісся“ на 5-ій позиції в УПЛ. Я хочу, щоб команду цей факт тільки ще більше мотивував, адже ми можемо ще краще», — сказав Буткевич.

На початку сезону, за словами Буткевича, він не збирається з командою зупинятися та спробують боротися за призові місця УПЛ.

«Також дуже задоволений виступами команди в Кубку України та історичним досягненням — виходом до півфіналу. В цьому турнірі наша ціль — виграш трофея. Команда демонструє поступовий та впевнений ріст. Тому ростуть і вимоги. „Полісся“ буде боротися за призові місця УПЛ та Кубок України», — поділився він амбітним планом.

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За його словами, «Полісся» не збирається відпочивати на трансферному ринку в це зимове вікно, а планується підсилення команди, разом з тренером команди Юрієм Калітвінцевим розглядають різних за амплуа гравців. Він зауважив, що у цьому напрямку зараз активно ведеться робота.

Буткевич наголосив, що «Поліссю» неймовірно пощастило з тренерським штабом.

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«За моєю версією, Юрій Калітвінцев — найкращий тренер. У нас є взаєморозуміння і спільні погляди на розвиток команди. Мені він імпонує також і як людина», — говорить президент ФК «Полісся».

Також Буткевич прокоментував три червоні картки, які отримало «Полісся» (вилучення у команди були й у матчах і з «Динамо», і з «Шахтарем»).

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«Але ми жодного разу не коментували роботу арбітрів. І не збираємося жалітися, як це дозволяють собі деякі менеджери, які закликають до різних спекуляцій, але мовчать, коли арбітри роблять такі самі помилки на користь їхнього клубу. Мені імпонує характер та поведінка Юрія Калітвінцева і гравців „Полісся“, які не бігають по полю за арбітром, не тиснуть на нього і не жаліються після матчу. В нас був один прецедент ще в Першій лізі, коли емоції у гравців перетнули межу, але після цього ми зробили жорсткі висновки. Тому ми будемо завжди концентруватися на якості гри. І це дає свої результати. Навіть в меншості ми здійснили камбек і перемогли „Динамо“. Це той характер та менталітет клубу, який я би хотів бачити. Дякую за це усій своїй команді», — сказав Буткевич.

Також бізнесмен та власник клубу сказав, що готовий долучитися разом з іншими власниками клубів до ініціативи створити преміальний фонд, який буде мати за мету покращити умови арбітрам, а також фінансування підвищення їхньої кваліфікації.

Буткевич також розповів, що профінансував покращення спортивної інфраструктури Житомира, а саме: на центральному стадіоні міста було побудовано необхідні конструкції для якісних телевізійних трансляцій, встановлене додаткове освітлення на дах та побудовано чотири нові світлові щогли, а також було покращено систему обігріву поля.

Проте в першу чергу, за його словами, всі зусилля зосереджені на допомозі нашим захисникам.

«Спільними зусиллями АТБ, BGV та благодійного фонду BGV Charity fund з початку повномасштабного вторгнення було спрямовано на підтримку ЗСУ понад 2 мільярди гривень, і цей процес відбувається щодня», — наголосив бізнесмен.

Він привітав вболівальників з гарними результатами команди та подякував тим футбольним фанатам і всім ЗСУ, хто захищає країну від ворога.

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