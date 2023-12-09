Хлопці Вернидуба втратили перемогу над його колишнім клубом, але все ж таки зимуватимуть на вершині таблиці: відеоогляд матчу УПЛ

У суботу, 9 грудня, у Кривому Розі відбувся поєдинок 17-го туру УПЛ, за підсумками якого став відомим зимовий чемпіон України.

Чемпіонат України. 17-й тур

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9 грудня (субота)

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Зоря» (Луганськ) — 2:2 (Кожушко, 11, Понедєльник, 41 — Герреро, 43, Батагов, 78). Юніорські склади — 2:4.

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Після осічки «Дніпра-1» у Житомирі підопічні Юрія Вернидуба отримали чудовий шанс піти у відпустку зимовим чемпіоном країни. Для цього їм потрібно було постаратися, як і в першому колі (3:1), обіграти колишню команду свого головного тренера «Зорю», яка «догралася» до восьми зустрічей без перемог у всіх турнірах.

І криворіжці завдяки 7-му в сезоні точному удару Кожушка, який одноосібно очолив перегони бомбардирів, і м'ячу «музиканта» Понедєльника впевнено вели в рахунку 2:0. Але гол-красень найкращого бомбардира луганчан панамця Герреро, який сміливо може претендувати на звання найкращого в турі, і взяття воріт від Батагова допомогли «Зорі» врятуватися і залишити передостаннє місце в турнірній таблиці. А от «Кривбасу», щоби зимувати на вершині, вистачило і нічиєї.

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8 грудня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Жуліо Сезар, 14, у свої ворота, Зубков, 69). На 51-й хвилині Зубков («Шахтар») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:2.

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«Полісся» (Житомир) — «Дніпро-1» — 1:1 (Тейлор, 62 — Філіппов, 49). Юніорські склади — 2:3.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 34 очки (17 матчів);

2. «Дніпро-1» — 34 (17);

3. «Полісся» — 32 (17);

4. «Шахтар» — 31 (15);

5. «Динамо» — 25 (13);

6. «Рух» — 25 (16);

7. «Ворскла» — 22 (16);

8. «Колос» — 21 (15);

9. ЛНЗ — 20 (16);

10. «Чорноморець» — 19 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (16);

12. «Оболонь» — 14 (15);

13. «Олександрія» — 13 (15);

14. «Зоря» — 12 (14);

15. «Верес» — 12 (16);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 7 м'ячів — Олег Кожушко (Кривбас); 6 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 5 — Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»); 4 — Андрій Ярмоленко, Назар Волошин (обидва — «Динамо»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Олександр Зубков («Шахтар»).

В останньому у році, що минає, 17-му, турі чемпіонату України також зіграють: «Ворскла» — «Рух», «Чорноморець» — «Колос» (10 грудня); «Динамо» — «Оболонь», «Металіст 1925» — «Олександрія» (11 грудня). Матч ЛНЗ — «Минай» перенесений на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у перенесеному матчі УПЛ перемогло «Металіст 1925».

Фото ФК «Кривбас»

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