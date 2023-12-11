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Суспільство та люди

У Нацполіції порадили, як діяти громадянам, що стали свідками насильства: покрокова інструкція

19:57 11 грудня 2023
Поліція

Боротьба з насильством є великим викликом. Проте подолати його можуть допомогти навіть маленькі кроки. Достатньо бути небайдужими, звертати увагу на ситуації довкола і реагувати на них так, як можеш, говорять у Нацполіції.

Якщо стали свідком насильства, ось декілька кроків, які можуть допомогти:

1. Оцініть ситуацію (хто постраждав від насильства, та в якому стані постраждалий).

2. Викличте поліцію та медичну допомогу (якщо життя чи здоров'я постраждалого під загрозою).

3. Зафіксуйте побачене (зробіть фото, відео чи аудіозапис, адже ці матеріали можуть бути корисними для поліції чи доказами в суді).

4. Порадьте звернутися по допомогу (гаряча лінія — 15−47 або 116 123).

5. Проявіть небайдужість (поцікавтесь, чи потрібна допомога постраждалому, чи є до кого йому звернутися).


Памятайте, що безпека наших міст залежить не лише від своєчасних дій поліції, а й від небайдужості кожного українця.

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