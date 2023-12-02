Зґвалтував 9-річну доньку: поліція Київщини затримала педофіла
На Київщині поліція затримала педофіла. Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 9-річної доньки.
«Повідомлення про дії сексуального характеру щодо малолітньої дитини надійшло від матері потерпілої. Як встановили правоохоронці, підозрюваний зайшов до кімнати 9-річної доньки та зґвалтував її», — йдеться у повідомленні поліції.
За фактами зґвалтування та сексуального насильства слідчі повідомили про підозру зловмиснику (ч. 4 ст 152, ч. 4 ст. 153 КК України).
Суд обрав 39-річному горе-батькові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
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