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Зґвалтував 9-річну доньку: поліція Київщини затримала педофіла

18:14 2 грудня 2023
ґвалтівник

На Київщині поліція затримала педофіла. Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 9-річної доньки.

«Повідомлення про дії сексуального характеру щодо малолітньої дитини надійшло від матері потерпілої. Як встановили правоохоронці, підозрюваний зайшов до кімнати 9-річної доньки та зґвалтував її», — йдеться у повідомленні поліції.

За фактами зґвалтування та сексуального насильства слідчі повідомили про підозру зловмиснику (ч. 4 ст 152, ч. 4 ст. 153 КК України).

Суд обрав 39-річному горе-батькові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

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Як повідомляли «ФАКТИ», на Хмельниччині винесли вирок батькові-збоченцю, який примушував п'ятирічних дітей дивитися порно та ґвалтував їх.

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