Збій в «Київстарі» спричинив проблеми з банківськими платежами та «відмінив» національний роумінг

Користувачі «Київстар» зранку 12 грудня не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі вплинув на національний роумінг.

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Про це в коментарі «Громадське» повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

«Нацроумінг не працює через те, що мережа „Київстар“ не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою», — йдеться в повідомленні.

Тож, усі інструкції щодо того як розв'язати проблему з роботою мережі, на жаль, недієві, повідомляє Мінцифри.

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В міністерстві зазначили, що це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії «Київстар», щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам. Найближчим часом вони відновлять надання послуг.

Збій «Київстару» вплине й банковську систему. Нештатна ситуація частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів, повідомили в «ПриватБанку»

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«Деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Для тих терміналів, які працюють на картках „Київстару“, звісно, ця проблема впливає на їх роботу», — йдеться у повідомленні.

Крім того, 12 грудня у низці регіонів України спостерігається нова проблема, яка стосується вуличного освітлення.

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Як повідомили у «Львівсвітло», у зв'язку з технічною несправністю в оператора мобільного зв’язку «Київстар» всі відключення ліній вуличного освітлення відбуваються у ручному режимі. Своєю чергою в мерії вже назвали ситуацію «нестандартною».

«Відтак час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений. Просимо вибачити за незручності», — пояснили у «Львівсвітло».

У Сумах також через збій в роботі «Київстар» відключення вуличного освітлення здійснювалося працівниками підприємства в ручному режимі. Повідомляється, що на виїзді працювало 8 бригад, якім необхідно було здійснити відключення більш ніж на 300 підстанціях.

Наразі по місту Суми вуличне освітлення вимкнене повністю. На додаток, через збої в «Київстар» спостерігаються і проблеми з роботою сирен у Сумах.

На час усунення спеціалістами мобільного оператора технічних несправностей, оповіщення громади під час повітряної тривоги здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС.

Також місцевих жителів закликали відстежувати повідомлення про повітряні тривоги на офіційних інформаційних ресурсах.

У Запоріжжі вуличне світло досі увімкнене через відсутність звʼязку з обладнання внаслідок глобального збою у мережі «Київстар». Вимикати світло теж будуть у ручному режимі, де це можливо.

У Чернівцях попередили про можливі труднощі з оплатою проїзду у громадському транспорті через валідатор, втім лише при використанні банківської карти чи NFC. Усе через збій в роботі «Київстару».

Поїздки реєструватимуться, але гроші за проїзд буде списано лише після відновлення роботи мережі. При оплаті іншими способами труднощів бути не повинно.

Технічний збій у роботі мобільного оператора спровокував проблеми з роботою «гарячих ліній» у Рівному, а саме — міськраді.

«У зв'язку з технічним збоєм у роботі мобільного оператора „Київстар“ — мобільні номери 1553 та 096−333−15−53 тимчасово не працюють. Чекаємо відновлення мережі», — інформують у мерії.

З аналогічною проблемою зіткнулися і в Дніпрі.

Нагадаємо, сьогодні вранці стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар». Користувачі повідомляють про відсутність мобільного зв'язку, не працює сайт оператора, мобільний застосунок «Київстар». Також немає доступу до інтернету. Така ситуація спостерігається масовано по всій Україні. Зараз причину збою встановлюють. Зокрема, оператор вже оприлюднив офіційну заяву щодо збою та звернувся до клієнтів.

Раніше «Київстар» не працював, коли в Україні були масові аварійні відключення електрики.

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