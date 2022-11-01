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«Київстар» уже не той": українці скаржаться на збій у роботі мобільного оператора

13:57 1 листопада 2022
«Київстар» уже не той»: українці скаржаться на збій у роботі мобільного оператора

У вівторок, 1 листопада, до аварійних виключень електрики у мешканців багатьох регіонів України додалися й проблеми в роботі мобільного оператора: користувачі почали скаржитися на те, що не можуть поповнити рахунок або перейти на новий тарифний план. Крім того, спостерігалися проблеми з мобільним додатком.

Факт збою визнали й у самій компанії.

Як повідомили у Facebook оператора, приблизно з 9:00 1 листопада частина клієнтів могла мати обмеження при поповненні рахунку, зміні тарифу або ж в користуванні додатком Мій Київстар. Тому IT-фахівці працюють над якнайшвидшим усуненням обмежень, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів вже найближчим часом.

«Ми щиро вибачаємося за тимчасові складнощі та просимо поповнити рахунок за годину», — йдеться у повідомленні.

При цьому в Kyivstar запевняють, що основні послуги, включаючи дзвінки та мобільний інтернет, працюють у звичайному режимі та без перебоїв.

Тим не менш, користувачі продовжують висловлювати своє невдоволення, вказуючи, що проблеми зі зв'язком та наданням звичних послуг стали нормою.

Нагадаємо, наразі рашисти вивозять із окупованої Херсонщини вежі операторів мобільного зв'язку.

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