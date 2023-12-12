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В «Київстар» підтвердили збій в роботі мережі: як залишатись на зв’язку

9:09 12 грудня 2023
смартфон

В компанії «Київстар» підтвердили технічний збій у роботі оператора. Там попередили про проблеми зі зв'язком та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оператора.

«Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій», — зазначили в «Київстар».

В результаті можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.

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На час усунення технічних складнощів, абонентам рекомендують користуватись можливостями послуги «національний роумінг».

«Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», — додали у «Київстарі».

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Поки «Київстар» працює над усуненням проблеми, в «Дії» запропонували скористатися наступними порадами, як залишатись на зв'язку.

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Відкрийте застосунок «Дія», поки ви підʼєднані до домашнього WiFі, щоб ваші документи були завантажені.

Скористайтеся національним роумінгом. Це дозволяє перемикатися між операторами «Київстар», Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як це зробити?

1. Вимкніть автовибір мережі
на Android: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор
на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі.

2. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;

3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу;

4. Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що може бути причиною того, що смартфон повільно заряджається і раптово відключається, а також що з цим робити.

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