Збій у роботі «Київстару»: СБУ відкрила кримінальне провадження

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку «Київстар».

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Провадження відкрито одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України, наголосили у спецслужбі.

Зокрема, це:

стаття 361 Кримінального кодексу (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

стаття 361−1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);

стаття 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

стаття 111 (Державна зрада);

статті 113 (Диверсія);

стаття 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

стаття 438 (Порушення законів та звичаїв війни);

стаття 255 Кримінального кодексу (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Одна із головних версій, що її наразі досліджують слідчі СБУ, — за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

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Одразу після виникнення інциденту у офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки. Крім того, за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам «Київстар» і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.

Нагадаємо, що невідомі хакери масовано атакували не тільки мережу мобільного оператора «Київстар», але й державний «ПриватБанк» та Monobank (через нього проходить велика частина донатів на ЗСУ). Щоправда, останній вже начебто відбився від хакерів.

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