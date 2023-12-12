Збій у роботі «Київстару»: СБУ відкрила кримінальне провадження
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку «Київстар».
Провадження відкрито одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України, наголосили у спецслужбі.
Зокрема, це:
- стаття 361 Кримінального кодексу (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);
- стаття 361−1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);
- стаття 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- стаття 111 (Державна зрада);
- статті 113 (Диверсія);
- стаття 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
- стаття 438 (Порушення законів та звичаїв війни);
- стаття 255 Кримінального кодексу (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).
Одна із головних версій, що її наразі досліджують слідчі СБУ, — за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.
Одразу після виникнення інциденту у офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки. Крім того, за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам «Київстар» і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.
Нагадаємо, що невідомі хакери масовано атакували не тільки мережу мобільного оператора «Київстар», але й державний «ПриватБанк» та Monobank (через нього проходить велика частина донатів на ЗСУ). Щоправда, останній вже начебто відбився від хакерів.153