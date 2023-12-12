Збій у мережі «Київстар»: стала відома причина

Мережа «Київстар» впала через потужну хакерську атаку, що стала причиною технічного збою.

Про це у коментарі «Суспільному» повідомили в Міністерстві інфраструктури.

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Інформацію про хакерів підтвердили і в самій компанії.

«Вранці 12 грудня мережа зв'язку Київстару стала мішенню потужної атаки хакера, яка стала причиною технічного збою, в результаті якого тимчасово недоступні послуги зв'язку і доступу в інтернет», — йдеться у повідомленні ресурса dev.ua з посиланням на джерело в «Київстар».

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Повідомляється, що оператор залучив правоохоронців та спеціальні держслужби для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу. Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані, фахівці працюють над усуненням несправностей.

У компанії також заперечили інформацію про нібито обшуки в компанії, про які повідомляла низка Telegram-каналів. Також інформацію про обшуки заперечує Нацполіція і СБУ.

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Через відсутній мобільний зв'язок та інтернет-мережу в багатьох людей виникли проблеми з комунікацією.

В МВС пропонують в разі потреби в терміновій допомозі (зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби) звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини.

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«Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. У Пунктах Незламності, розгорнутих на базі наших підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi», — повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

Він також додав, що екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні вранці стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар». Користувачі повідомляють про відсутність мобільного зв'язку, не працює сайт оператора, мобільний застосунок «Київстар». Також немає доступу до інтернету, виникли проблеми зі світлом та оплатою банківськими картками. Така ситуація спостерігається масовано по всій Україні.

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