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Події

Не тільки «Київстар»: під масовану кібератаку потрапив Monobank

13:50 12 грудня 2023
хакер

У вівторок, 12 грудня, невідомі хакери проводять масовані атаки не тільки на мобільного оператора «Київстар» та державний «ПриватБанк», але й на Monobank.

Про це повідомив співвласник банку Олег Гороховський.

«Масована DDoS атака на моно (Monobank — ред.)», — написав він.

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Також Гороховський назвав й об'єкт атаки — це точки входу на Amazon (банки, сайт).

Водночас співвласник Monobank одразу зазначає, що ситуація знаходиться під контролем.

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Як повідомлялось, вранці 12 грудня мережа зв'язку «Київстар» стала мішенню потужної атаки хакерів, що призвело до технічного збою. В результаті чого недоступні послуги зв'язку, доступу до інтернету. Також є проблеми з оплатою банківськими картками та вуличним освітленням у багатьох містах України.

Користувачам спочатку рекомендували скористатися послугою національний роумінг, що дозволяє перемикатися між операторами. Але в цьому виникла проблема. Також абонентам радили скористатися й послугою eSIM (віртуальною сім-картою). МВС повідомили, як в такій ситуації зв'язатися з екстреними службами.

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